Раменским ветеранам СВО вручили комплекты адаптивной одежды

Для раменских участников СВО, чьи ранения привели к ампутациям, организовали вручение комплектов адаптивной одежды, призванной помочь им в повседневной жизни, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча состоялась 14 ноября в администрации муниципалитета. На ней присутствовали руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова, социальный координатор Госфонда в Раменском Анастасия Солодкова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик, руководитель Раменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Каленышев и заместитель главы округа Елена Ивушкина.

Ольга Ермакова вручила двум ветеранам СВО из Раменского комплекты адаптивной одежды. Ее получили Василий Медведев, который, несмотря на ранение и ампутацию обеих ног, стал настоящим примером мужества. Вернувшись с фронта домой, он активно занимается спортом. Также комплект одежды вручили Игорю Графову, потерявшему руку во время участия в спецоперации.

«Считаю, что внимание государства, а в частности Фонда „Защитники Отечества“, к нашим ветеранам — необходимо. Наши земляки были верны воинскому долгу, и даже получив серьезные ранения, они продолжают вести активный образ жизни, являясь примером мужества и отваги для будущих поколений», — подчеркнул руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.

Государственный фонд «Защитники Отечества» уже больше двух лет помогает участникам СВО. В Раменском социальные координаторы постоянно находятся на связи с ветеранами, их порядка 185 человек, с ветеранами-инвалидами (75 человек), с семьями погибших и семьями пропавших без вести. Помощь касается всего — от реабилитации и лекарств до юридической поддержки и поиска пропавших.

«Защитники Отечества — люди, которые сегодня в почете. Наша общая забота о тех, кто рисковал жизнью ради нас — приоритетная задача. Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы наши герои и их близкие чувствовали, что они не одни», — поделился глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.