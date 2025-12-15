Раменские школьники отправили гуманитарную помощь бойцам на фронт

Ученики 5-го кадетского класса школы №6 в Раменском вновь собрали гуманитарную помощь для бойцов 1-й штурмовой роты 433-го гвардейского мотострелкового полка 27-й дивизии. Посылки передали волонтерам духовно-гуманитарного конвоя Раменского благочиния, которые доставят их на фронт.

Кадеты не впервые участвуют в подобных акциях. Ранее бойцы уже благодарили школьников, передав им флаг подразделения и шевроны, которые были вручены в школе. По словам фронтового волонтера Максима Козлова, этот подарок стал для ребят не только приятным сюрпризом, но и мотивацией учиться, любить Родину и делать добрые дела.

В этот раз школьники вместе с родителями собрали несколько коробок с необходимыми вещами и написали письма поддержки. Гуманитарный груз в ближайшее время будет доставлен бойцам на пункт временной дислокации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.