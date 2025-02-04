Зеленский заявил о ракетном ударе по зданию горсовета Изюма Харьковской области

Российская армия нанесла ракетный удар по целям в Изюме Харьковской области, заявляли украинские СМИ. Из-за обстрела разрушена часть здания городского совета, утверждает украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале .

В связи с этим политик призвал продолжать «давить» на Россию и «применять больше силы» против нее.

«Нужно давить на Россию, применять больше силы — силы оружия, силы санкций, силы дипломатии», — утверждает украинский лидер.

Минобороны России пока не подтверждало информацию о возможном ракетном ударе по целям в Изюме.

Тем временем украинские войска атаковали Белгородскую область, обстреляв сразу шесть населенных пунктов. Предварительно, в результате атаки пострадавших нет, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.