Ракета прилетела в горсовет Изюма Харьковской области — Зеленский
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Российская армия нанесла ракетный удар по целям в Изюме Харьковской области, заявляли украинские СМИ. Из-за обстрела разрушена часть здания городского совета, утверждает украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
В связи с этим политик призвал продолжать «давить» на Россию и «применять больше силы» против нее.
«Нужно давить на Россию, применять больше силы — силы оружия, силы санкций, силы дипломатии», — утверждает украинский лидер.
Минобороны России пока не подтверждало информацию о возможном ракетном ударе по целям в Изюме.
Тем временем украинские войска атаковали Белгородскую область, обстреляв сразу шесть населенных пунктов. Предварительно, в результате атаки пострадавших нет, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.