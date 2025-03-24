Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Раев рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Парламентарий рассказал о том, что он регулярно проводит встречи с семьями военнослужащих и участниками СВО, оказывает всевозможную поддержку и помощь.

«По словам военнослужащих, они равняются на своих мужественных предков — Героев ВОВ и хотят стать для своих детей, внуков и всего подрастающего поколения, таким же примером — примером настоящего защитника Отечества», — пояснил Раев.

Кроме того, для военнослужащих спецоперации и членов их семей из Московской области разработан и действует целый ряд федеральных и региональных льгот.

«Помимо денежных выплат в них включены трудовые гарантии, льготы в сфере ЖКХ, банковские льготы, привилегии в сфере образования и многие другие. Среди них — налоговые льготы. Так, есть возможность освобождения участников СВО от уплаты НДФЛ по указанным в перечне видам доходов, льготы по налогу на имущество физических лиц и другие. Все меры поддержки в разных сферах востребованы, а также мы всегда открыты для предложений и инициатив», — прокомментировал Михаил Раев.

Он дополнил, что военная служба по контракту — это не просто работа, это осознанное и профессиональное выполнение долга по защите Отечества, а также возможность продвижения по службе и повышения уровня своего образования.

«Служба по контракту в Вооруженных Силах РФ — это важное и благородное дело, которое включает в себя широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Только истинные патриоты и настоящие профессионалы своего дела идут служить по контракту, понимая степень ответственности за свою жизнь и за жизни тех, кого они защищают», — сказал депутат.

Михаил Раев подчеркнул, что стать в один строй с настоящими патриотами своей страны очень удобно и просто в пункте отбора в Балашихе, созданного по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Уникальность пункта заключается в том, что любой желающий кандидат может зайти и получить консультацию, а также оперативно оформить необходимый пакет документов. В пункте предоставляется все необходимое для кандидатов, включая проживание, питание, медкомиссию и консультации специалистов. Организовываются тренировки и обмен опытом между бойцами. Также в центре можно будет пройти обучение и переобучение по необходимым военным специальностям», — заключил он.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.