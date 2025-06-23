Радиотелефонист с позывным Кадет рассказал о боевых буднях связиста в зоне СВО

Связисты «Северной» группировки войск обеспечивают надежную и защищенную связь на харьковском направлении СВО. Радиотелефонист с позывным Кадет рассказал о боевых буднях связиста, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Современные боевые действия требуют от связистов молниеносного выдвижения на точку: вдруг какая-то неисправность, какая-то поломка, прилет FPV-дрона. Противник, конечно, постоянно нам мешает, воздействует на нас FPV-дронами, дронами-разведчиками часто пытается выследить», — сказал Кадет.

Радиотелефонист добавил, что российские связисты «тоже не лыком шиты» и всегда имеют при себе дрон-детектор, который неоднократно спасал жизнь военнослужащим.

Забота о семьях участников СВО

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Пока военнослужащие защищают Россию на спецоперации, государство защищает их семьи. Так, страна обеспечивает участников СВО бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах. Там установлены спецквоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в СВО — это 10% от общего числа бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Еще государство предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей. Поэтому семьи бойцов могут получить достойное жилье. Действует накопительно-ипотечная система — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

В России участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий, среди которых: получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и многое другое.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.