Работу с вернувшимися с фронта проводят в Ассоциации ветеранов СВО Раменского

Встреча с фронтовиками состоялась 5 ноября в Раменском Центре поддержки участников СВО и их семей. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик проконсультировал ветерана специальной военной операции относительно трудоустройства. Также обсудили вопросы, связанные с получением мер поддержки в связи с инвалидностью, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ветераны боевых действий, возвращающиеся с фронта домой нуждаются во внимании. Наша задача — помочь им адаптироваться к мирной жизни. Мы регулярно проводим консультации, общаемся с ветеранами, стараемся им помочь в самых разных аспектах: от оказания медицинской помощи и социальной поддержки до помощи в решении бытовых вопросов и юридической консультации — мы всегда готовы выслушать и прийти на помощь тем, кто защищал нашу Родину», — подчеркивает Александр Кулик.

В Раменском округе выстроена комплексная система помощи участникам СВО и их семьям, за каждой семьей военнослужащего закреплен куратор.

Всестороннюю поддержку участникам СВО, демобилизованным и членам их семей оказывают по адресу: г. Раменское, ул. Михалевича, д. 2 в ДК «Сатурн» в 106 кабинете, где располагается Центр поддержки участников СВО и их семей, местные отделения Комитета семей воинов Отечества и Государственного Фонда «Защитники Отечества».

Демобилизованные участники специальной военной операции также могут обратиться в Ассоциацию ветеранов СВО Раменского муниципального округа, которая находится в 112 кабинете в ДК «Сатурн».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.