ПВО уничтожила дроны в Миллеровском районе Ростовской области

В ночь на 6 апреля силы противовоздушной обороны сбили беспилотники в Миллеровском районе Ростовской области. В регионе вводили режимы беспилотной и ракетной опасности, сообщает rostovgazeta.ru .

Вечером 5 апреля на территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. Жителям рекомендовали укрыться в помещениях и не подходить к окнам. Предупреждение действовало до 4:30 по московскому времени, затем его продлили. После 1:00 по московскому времени также вводилась ракетная опасность, она продолжалась менее часа.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны пытались прорваться через север региона.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», — уточнил глава региона.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях не поступала и уточняется.

Минобороны России сообщило, что с 23:00 по московскому времени 5 апреля до 7:00 по московскому времени 6 апреля силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа. Их перехватили также в Брянской и Белгородской областях, Краснодарском крае и над Черным и Азовским морями.

Ранее атаке подвергся Таганрог. Один человек погиб, еще один был прооперирован. После удара беспилотников загорелось судно под иностранным флагом.

