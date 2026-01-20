ПВО уничтожила 53 украинских беспилотника

сегодня в 23:45

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны на различных направлениях было уничтожено 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Наибольшее количество БПЛА — 29 единиц — уничтожено над акваторией Азовского моря. Еще 7 беспилотников сбиты над территорией Краснодарского края и 7 над акваторией Черного моря.

Над территорией Республики Крым ликвидировано 6 аппаратов, над Ростовской областью — 2, над Белгородской и Курской областями — по одному БПЛА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.