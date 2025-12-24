ПВО уничтожила 29 украинских дронов над девятью регионами

сегодня в 23:48

За три часа вечером средствами противовоздушной обороны России перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Больше всего целей было уничтожено над Белгородской областью — 10 БПЛА.

Над Брянской областью сбито 7 дронов, над территорией Московского региона, включая один, летевший на Москву, — 3 аппарата.

Также беспилотники перехвачены над Воронежской и Орловской областями (по 2 в каждой), над Ростовской, Калужской, Курской и Тульской областями (по 1 БПЛА в каждой).

