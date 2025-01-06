ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников в России за ночь

Минувшей ночью над территорией четырех регионов РФ были сбиты 12 дронов противника, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Их перехватили с помощью систем ПВО.

Семь аппаратов ликвидировали над Курской областью, по два — над Белгородской и Брянской областями, один — над Крымом.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что двое мирных жителей пострадали при атаке беспилотника противника на село Ржевка. Их доставили в больницу.