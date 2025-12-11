ПВО сбила дроны ВСУ над двумя регионами России
ПВО уничтожила 17 украинских дронов над Брянской и Ростовской областями
Средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, воздушные цели были перехвачены с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
По данным военного ведомства, пятнадцать беспилотников сбиты над территорией Брянской области и еще два — над территорией Ростовской области.
Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не поступала.
