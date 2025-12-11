ПВО сбила дроны ВСУ над двумя регионами России

сегодня в 23:20

ПВО уничтожила 17 украинских дронов над Брянской и Ростовской областями

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, воздушные цели были перехвачены с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

По данным военного ведомства, пятнадцать беспилотников сбиты над территорией Брянской области и еще два — над территорией Ростовской области.

Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не поступала.

