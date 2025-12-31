ПВО сбила 53 украинских беспилотника
С 08:00 до 23:00 средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Наибольшее количество воздушных целей — 40 единиц — сбито над территорией Брянской области.
Также дроны уничтожены над Воронежской (5), Белгородской (2), Орловской (2), Волгоградской (1), Ростовской (1), Тульской (1) и Ярославской (1) областями.
