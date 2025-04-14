ПВО сбила 52 украинских БПЛА за ночь

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Украинские солдаты вновь попытались нанести удары по территории России с помощью беспилотников. Атаки удалось отразить ВС РФ, сообщает Минобороны.

За ночь российские войска вывели из строя 52 беспилотника. 33 из них были уничтожены над Брянской областью.

10 беспилотников вывели из строя над Орловской областью. По три БПЛА уничтожили над Тульской и Курской областями.

Два беспилотника уничтожили над Калужской областью. Один ликвидирован в Белгородской.

Ранее средства ПВО ликвидировали несколько беспилотников ВСУ над Тульской областью. БПЛА противника обнаружили над городом Алексин.