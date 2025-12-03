ПВО сбила 37 украинских дронов над тремя областями России

сегодня в 23:11

Системы противовоздушной обороны в течение трех часов уничтожили 37 беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, сообщили в пресс-службе Минобороны .

Наибольшее количество целей — 31 единица — было нейтрализовано в небе над Белгородской областью.

По данным Минобороны РФ, все воздушные объекты были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступало.

