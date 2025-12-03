ПВО сбила 37 украинских дронов над тремя областями России
Системы противовоздушной обороны в течение трех часов уничтожили 37 беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Наибольшее количество целей — 31 единица — было нейтрализовано в небе над Белгородской областью.
По данным Минобороны РФ, все воздушные объекты были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Информации о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступало.
