ПВО сбила 25 украинских дронов над Ростовской областью
Система ПВО сбила 25 украинских дронов над городами и районами Ростовской области,сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Уничтожено 25 БПЛА: в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах», — написал глава региона в соцсетях.
Пострадавших нет. В Красносулинском районе оборваны провода ЛЭП.
Ранее ПВО отражала атаку БПЛА в Воронежской и Волгоградской областях.