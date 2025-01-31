ПВО сбила 25 украинских дронов над Ростовской областью

Спецоперация

Система ПВО сбила 25 украинских дронов над городами и районами Ростовской области,сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Уничтожено 25 БПЛА: в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах», — написал глава региона в соцсетях.

Пострадавших нет. В Красносулинском районе оборваны провода ЛЭП.

Ранее ПВО отражала атаку БПЛА в Воронежской и Волгоградской областях.