ПВО перехватила 117 украинских беспилотников над Россией за ночь

БПЛА ликвидировали дежурными средствами ПВО.

27 беспилотников уничтожали над Брянской областью, 16 — над Волгоградской областью, по 15 — над Курской областью и Крымом, 11 — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью, восемь — над Белгородской областью, шесть — над Ленинградской областью, четыре — над Калужской областью, по два — над Новгородской областью и Черным морем, один — над Смоленской областью.

Ранее мирный житель Горловки пострадал в результате атаки Украины. ВСУ напали в жилом массиве «Строитель».

