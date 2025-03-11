ПВО отразила атаку еще 25 беспилотников, летевших на Москву

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Количество сбитых в Подмосковье БПЛА увеличилось до 58

Количество сбитых в Подмосковье БПЛА увеличилось до 58, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё 25 беспилотников… сбили уже 58 вражеских БПЛА», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о поврежденных дронами ВСУ многоэтажных домах в Видном, Раменском и деревнях Мисайлово и Сапроново Московской области. Часть жителей эвакуировали. Работают экстренные службы.

Сведений о пострадавших нет.

Ранее ПВО сработала в Курске, Рязани и Тульской области. Несколько аэропортов закрыты Росавиации из-за соображений безопасности.