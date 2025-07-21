ПВО отразила атаку дронов ВСУ на пять российских регионов

За шесть часов российские системы противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы над территорией пяти субъектов Российской Федерации.

Наибольшее количество атак зафиксировано в приграничных районах. Над Ростовской областью сбито 12 беспилотников, над Брянской - восемь.

Два аппарата уничтожены в небе над Калужской областью, еще два - в Московском регионе, причем один из них направлялся непосредственно к столице. Еще один дрон перехвачен над Республикой Крым.