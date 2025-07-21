ПВО отразила атаку дронов ВСУ на пять российских регионов
Российские ПВО за вечер сбили 25 украинских дронов
За шесть часов российские системы противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы над территорией пяти субъектов Российской Федерации.
Наибольшее количество атак зафиксировано в приграничных районах. Над Ростовской областью сбито 12 беспилотников, над Брянской - восемь.
Два аппарата уничтожены в небе над Калужской областью, еще два - в Московском регионе, причем один из них направлялся непосредственно к столице. Еще один дрон перехвачен над Республикой Крым.