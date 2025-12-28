ПВО отразила атаку дронов на Кубань

Как сообщают местные жители, примерно в 22:30 в небе над Краснодаром были слышны около пяти хлопков, а также заметны яркие вспышки. По предварительной информации, это работа средств противовоздушной обороны по отражению атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, предположительно типа «Лютый».

Очевидцы отмечают, что дроны летели на низкой высоте. Сообщения о взрывах также поступают из Приморско-Ахтарска, Ейска и Славянска-на-Кубани. В связи с ситуацией в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

