ПВО отражает атаку украинских беспилотников на Брянскую область

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Российские силы ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — отметил он.

Ранее силы ПВО уничтожили три беспилотника в небе над Брянской областью.

В результате никто из людей не пострадал.