ПВО ликвидировала 83 украинских беспилотника над РФ этой ночью
Минувшей ночью над шестью регионами страны были сбиты 83 БПЛА противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Их перехватили дежурными средствами ПВО.
64 дрона уничтожили над Брянской областью, 9 — над Калужской областью, 5 — над Смоленской областью, по 2 — над Крымом и Московским регионом, в том числе 1 летевший на столицу, 1 — над Тверской областью.
Также утром во вторник над столичным регионом сбили два беспилотника, которые направлялись к мегаполису.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.