ПВО ликвидировала 83 украинских беспилотника над РФ этой ночью

Их перехватили дежурными средствами ПВО.

64 дрона уничтожили над Брянской областью, 9 — над Калужской областью, 5 — над Смоленской областью, по 2 — над Крымом и Московским регионом, в том числе 1 летевший на столицу, 1 — над Тверской областью.

Также утром во вторник над столичным регионом сбили два беспилотника, которые направлялись к мегаполису.

