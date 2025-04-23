Путин заявил о нехватке FPV-дронов

В ВС РФ пока сохраняется дефицит дронов системы FPV (First Person View — «вид от первого лица»), однако их производство будет масштабировано, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. Верховный главнокомандующий назвал этот вид БПЛА наиболее серьезным аспектом боевого успеха, сообщил Кремль.

По словам Путина, в войсках «очень ждут» усиленные поставки таких FPV-дронов.

«Этих средств поражения не хватает до сих пор. <…> Уверен, что все планы по наращиванию производства нужной техники, в данном случае этих дронов, будут, безусловно, выполнены», — заявил президент. Трансляция выступления велась на сайте Кремля.

Владимир Путин также отметил, что за 2024 год российским военным на фронт поставлялось по 4000 FPV-дронов ежедневно. За весь прошлый год в стране также произвели свыше 1,5 млн беспилотников разных типов.