Путин высказался о выплатах семьям попавших в плен на СВО

Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что Минобороны РФ необходимо ускорить процесс принятия решений по выплатам семьям участников СВО, попавших в плен. По словам главы государства, он обсуждал этот вопрос с министром обороны Андреем Белоусовым.

Путин обратил внимание, что нужно ускорить принятие итоговых решений о выплатах семьям бойцов СВО, попавших в плен.

«Потому что информации нет, семьи перестают получать соответствующие выплаты, потому что человека нет, он не участвует ни в наступательных, ни в оборонительных мероприятиях, боевые там не получают и так далее, и сокращается объем поддержки семей», — сказал российский лидер.

По его словам, в этом вопросе кабмин и оборонное ведомство должны принять новое решение, чтобы заменить «хотя бы часть этих выплат». Путин отметил, что также прийти к решению по временным мерам помощи таким семьям и нарастить усилия по «окончательному закрытию вопроса».

«В целом министерство обороны знает об этом и над этим работает», — добавил российский лидер во время ежегодной прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.