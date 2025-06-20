Путин: ВСУ потеряли 76 тыс бойцов Курской области

ВСУ, которые вторглись в Курскую область, потеряли там 76 тыс. бойцов. Это стало катастрофой для них, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В конечном итоге мы их оттуда выбили, но они начали нам создавать угрозу по всей линии государственной границы с Украиной в двух других соседних областях», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что армия РФ наступает по всей линии боевого соприкосновения каждый день.

Президент 20 июня выступает на пленарной сессии Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.