Путин: успех в Красноармейске обеспечат России поступательное решение всех задач

Президент РФ заявил, что успехи в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач, поставленных в начале СВО, сообщает РИА Новости .

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления специальной военной операцией (СВО), где заслушал доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска, расположенного в Харьковской области. Также были доложены итоги наступления войск на других участках фронта.

Кроме того, Путину доложили, что началась операция по освобождению города Гуляйполе от присутствия Вооруженных сил Украины. В настоящее время там идут уличные бои.

