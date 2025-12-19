Путин сообщил о конкурсе в войска беспилотной авиации и наплыве молодых добровольцев

В России фиксируется высокий интерес к службе в новом роде войск — войсках беспилотной авиации, из-за чего министерству обороны приходится объявлять конкурс, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Количество людей, которые хотят служить в созданном недавно роде войск беспилотной авиации таково, что министерство обороны вынуждено объявлять конкурс», — отметил Путин.

По его словам, в подразделения беспилотной авиации стремятся попасть в том числе совсем молодые люди — студенты различных вузов. Некоторые из них берут академический отпуск, чтобы заключить контракт и отправиться в зону боевых действий в качестве операторов дронов.

Президент подчеркнул, что современный характер боевых действий и развитие технологий позволяют бойцам участвовать в выполнении задач даже во время отпуска. Он добавил, что подобная вовлеченность военнослужащих говорит о высокой мотивации и осознанном выборе тех, кто принимает решение служить.

«Современные технологии это позволяют», — сказал глава государства, комментируя участие операторов беспилотников в боевых действиях вне стандартного режима службы.

Путин отметил важность поддержки военнослужащих и подчеркнул, что интерес молодежи к службе в высокотехнологичных подразделениях отражает изменения в характере современной армии и боевых действий.

