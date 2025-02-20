20 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и руководителями двух военных формирований — командирами 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии и 810-й бригады Черноморского флота, которые размещены в приграничных районах Курской области, которые доложили об обстановке в регионе, об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости .

«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», — сказал Песков.

В ходе беседы военачальники представили Путину подробный отчет о текущей обстановке и военных операциях в зоне их военной ответственности. Эта информация последовала за недавним заявлением президента о продвижении российских войск вдоль всей линии соприкосновения с противником.

Ранее глава государства отметил успешное проведение операции подразделениями 810-й бригады, которые осуществили переход государственной границы и вошли на территорию Сумской области Украины.

В ходе военной операции российские войска установили контроль над важной транспортной артерией Суджа — Рыльск после успешного освобождения населенного пункта Свердликово в Курской области, о чем Министерство обороны сообщило 17 февраля.

Попытка украинских военных захватить российские территории в Курской области, предпринятая 6 августа прошлого года ранним утром, была успешно отражена. За период боевых действий в приграничной зоне украинская сторона понесла существенные потери: согласно информации российского оборонного ведомства, противник лишился свыше 62 тысяч военнослужащих, 373 единиц бронетанковой техники и множества других боевых машин.