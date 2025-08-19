Путин дал задачу максимально заботиться о семьях погибших солдат в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном. Во время нее глава РФ дал задачу максимально заботиться о семьях погибших солдат в зоне СВО, сообщается на сайте Кремля .

«Вы сказали про тех людей, которые свою жизнь отдали за Отечество, за Родину. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому уделено», — сказал президент России.

Гольдштейн подчеркнул, что в Республике Коми все семьи участников спецоперации находятся на контроле. Их в регионе примерно семь тыс.

В Республике Коми семьи участников СВО получают детское питание в школах, компенсации за детские сады, топливо. Около 32 тыс. машин освободили от уплаты транспортного налога. Им предоставляют и другие льготы.