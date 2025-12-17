Пушилин сообщил о гибели капитана МВД из-за детонации взрывного устройства ВСУ
В ходе выполнения служебных задач в Кураховском муниципальном округе, недавно перешедшем под контроль, трагически погибла сотрудница миграционной службы МВД ДНР, капитан полиции Виктория Черепнина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, Черепнина получила смертельные травмы из-за детонации взрывного устройства.
Также травмы различной степени тяжести получили трое других сотрудников: женщина 1983 года рождения получила серьезные ранения, а двое мужчин 1986 и 2002 годов рождения получили ранения средней тяжести.
«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей. <…> Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Пушилин.
