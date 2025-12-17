Пушилин сообщил о гибели капитана МВД из-за детонации взрывного устройства ВСУ

В ходе выполнения служебных задач в Кураховском муниципальном округе, недавно перешедшем под контроль, трагически погибла сотрудница миграционной службы МВД ДНР, капитан полиции Виктория Черепнина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.