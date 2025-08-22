Пушилин: четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на ДНР

Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали пострадали в результате атаки украинских военнослужащих на ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что всего в пятницу бойцы киевского режима совершили 10 атак на территорию ДНР. Противник применял реактивную артиллерию калибром 122 мм, ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные беспилотники.

По словам главы региона, мальчик 2012 года рождения получил ранения средней тяжести при детонации взрывоопасного предмета в Красногвардейском районе Макеевки. Также мирный житель 1991 года рождения пострадал при взрыве снаряда в Петровском районе Донецка.

Мирный житель 1989 года рождения пострадал в результате атаки ударного дрона ВСУ в населенном пункте Доля городского округа Докучаевск. Еще один мужчина 1957 года рождения получил тяжелое ранение в результате применения противником РСЗО калибром 122 мм в Центрально-Городском районе Горловки.

Кроме того, в результате киевской агрессии повреждения получили 33 частных дома и 14 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе детсады, школы, больницы и газопровод, заключил Пушилин.