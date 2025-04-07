Кадровая программа «Герои Подмосковья» важна не только с точки зрения карьерных возможностей, но и в контексте психологической поддержки участников СВО. Проект очень нужен бойцам для личной реабилитации, рассказала член Общественного совета программы, волонтер-психолог, преподаватель психологии СВО Ольга Ржавцева.

«Воины, еще продолжая проходить службу в зоне спецоперации, задаются вопросом: а что будет потом, после окончания СВО? Как встретит их общество? Многие из наших бойцов сталкиваются с трудностями адаптации к мирной жизни после службы. Образовательные и карьерные возможности, предлагаемые в рамках проекта, могут стать не только путем к профессиональному росту, но и важным шагом в процессе личной реабилитации. Само наличие такой программы расценивается воинами как поддержка и забота», — отметила эксперт.

Ржавцева добавила, что участие в программе позволит бойцам не только развивать управленческие навыки, но и укреплять уверенность в себе. Это особенно важно после пережитых испытаний. Психологическая поддержка и возможность общения с единомышленниками помогут участникам лучше понять свои цели и мечты, а также сформировать новые социальные связи.

«Кроме того, программа предоставляет пространство для самовыражения и развития личных качеств, что может значительно повысить качество жизни участников. Важно помнить, что каждый из них не просто защитник, но и человек с уникальными талантами и амбициями. Мы должны поддерживать их на этом пути, помогая не только в профессиональной сфере, но и в восстановлении внутреннего баланса и уверенности в своих силах», — заключила психолог.

Программа «Герои Подмосковья»

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Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для участников СВО стартовала в Подмосковье. Этот проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, необходимые для построения успешной карьеры в мирной жизни. Для участия необходимо российское гражданство и наличие высшего образования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется 15 сентября 2025 года и продлится ровно год — до 15 сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.