«Программа, которая действительно учит»: участник «Героев Подмосковья» о своих впечатлениях

За 11 дней удалось получить больше, чем за годы работы в госструктурах. Программа насыщенная, экзамены строгие, а результат ощутимый. Об этом РИАМО рассказал участник СВО, сержант запаса, лейтенант МВД, участник программы «Герои Подмосковья» Александр Александров.

«Вдохновляет внимание организаторов. Все сделано не формально, а с душой — от начала до конца. Высокий уровень организации, возможность общения с практиками, людьми, имеющими высокий статус в госвласти. Можно задавать вопросы, узнавать, с чего они начинали, какие ошибки совершали. Это возможность учиться у сильных и избежать собственных ошибок», — сказал Александров.

Он поделился, что для него участие в программе — это престиж.

«Учеба проходит интенсивно — с 9 утра до 9 вечера, но при этом не утомляет, потому что все сбалансировано: теория, практика, деловые игры. Мозг переключается, отдыхает и снова включается в работу. Программа не просто формальная — есть зачеты, экзамены, аттестации. Пришел, послушал и ушел — не получится. Нужно работать, конспектировать, подтверждать знания», — отметил участник программы.

По мнению Александрова, каждый, кто дойдет до финала, выйдет действительно специалистом госуправления.

«Я доволен программой на все 100%. Ставлю 10 с плюсом. Все грамотно организовано, все продумано. За 11 дней я получил очень много нового. Хотя у меня уже есть высшее образование и опыт службы в госструктурах, здесь я почерпнул гораздо больше. Это не просто программа, это целый год обучения. После нее люди действительно уходят с навыками и знаниями», — заключил он.

О программе

Программа «Герои Подмосковья» призвана содействовать ветеранам СВО в реализации их устремлений. Задача — формирование команды опытных и квалифицированных управленцев из числа участников СВО, которые потенциально смогут занимать должности в государственных учреждениях Московской области, органах местного самоуправления, а также в частных компаниях.

Курс переквалификации организован в смешанном очно-заочном формате и предоставляется бесплатно. Обучение рассчитано на один год, а состоит оно из четырех этапов. В промежутках между ними участники проходят стажировки в государственных и муниципальных учреждениях под руководством опытных кураторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.

«В ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем», — сказал глава региона.

