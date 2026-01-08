Программа «Герои Подмосковья» раскрыла секрет успеха публичного управления в РФ

Потапенок: успех управления кроется не в чуде, а в системном подходе

Участник подмосковной программы «Герои Подмосковья» Алексей Потапенок отметил, что благодаря обучению понял, что успех публичного управления в стране кроется в системном подходе, который основан на прозрачности.

Опыт показал участнику программы, что эффективное государственное управление строится не на случайных успехах, а на четких принципах: открытости работы органов власти, постоянном диалоге с населением и соблюдении справедливости.

После этого осмысления Потапенок решил активнее включиться в реализацию государственных программ и задач.

«Эти перемены подтолкнули меня к более активному участию в инициативах по практическому внедрению целей и задач, стоящих перед властью, к развитию личных навыков и к более глубокому изучению механизмов гражданского контроля и взаимодействия с властью», — рассказал участник обучения.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.