Кадровая программа «Герои Подмосковья» — это сильный проект, который дает участникам СВО право выбора. Его особенность состоит в сочетании обучения и реальных перспектив трудоустройства, сообщил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.

«Это сильный проект в первую очередь потому, что он дает участникам право на выбор. Важно не просто получить диплом, а иметь возможность действительно реализовать себя в новой сфере. Часто после возвращения в мирную жизнь у людей просто нет понимания, куда двигаться дальше, и здесь программа действительно помогает закрыть этот пробел. При этом сочетание обучения и реальных перспектив трудоустройства делает ее особенно значимой», — высказался Лосунчуков.

С 3 марта по 30 апреля бойцы СВО могут подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья». Они имеют возможность развить управленческие навыки, получить новые знания, построить карьеру. Чтобы принять участие в программе, участникам спецоперации нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя на гражданке.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил Воробьев.

Подача заявок продлится до 30 апреля. Тестирование пройдет на сайте с 1 по 29 мая в 2 потока: основной — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года.

Обучение бесплатное. Лучшим участникам по итогам обучения предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв. Проект «Герои Подмосковья» — это сочетание обучения и перспектив трудоустройства.