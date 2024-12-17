Продюсер заявила, что нужно снимать фильмы о СВО в лучших традициях Голливуда

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Продюсер Приказчикова: все лучшие практики Запада нам нужно перенимать

Продюсер, автор фильмов, сериалов и шоу Анастасия Приказчикова выразила мнение, что фильмы об СВО необходимо снимать в лучших традициях Голливуда.

«Я вообще считаю, что все лучшие практики Запада нам нужно перенимать. Мы совершенно точно можем себе это позволить», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Важно избавиться от ханжества в вопросе продвижения темы СВО и позволить использовать уже существующие идеи, которые были разработаны и успешно реализованы другими, уверена Приказчикова.

Она полностью поддержала создание фильмов о спецоперации, выполненных в стилистике лучших голливудских блокбастеров.