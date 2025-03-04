Пробки на километры: жители Киева покидают украинскую столицу

Вооруженные силы РФ в ночь с 3 на 4 марта увеличили интенсивность ударов по военным объектам в разных регионах Украины, жители Киева пытаются покинуть город, на выезде образовались многокилометровые пробки, сообщает aif.ru .

Российская армия наступает на военные объекты и предприятия оборонного комплекса украинской столицы, взрывы раздавались даже в центре. В ночное время там никто не работает, удары наносятся по складским помещениям.

Средства ПВО ВСУ не способны справиться с российскими дронами, но разрушений в жилых кварталах не отмечено, нет жертв и среди местного населения.

Кроме того, мощный ракетный удар пришелся по Харькову и его окрестностям: там размещаются украинские боевики и иностранные военные. Российские войска также активизировались на купянском направлении и стремятся обойти Харьков с востока и севера.