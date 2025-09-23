Пробежал 2,5 км: боец СВО вынес раненого на себе под угрозой удара ВСУ

Боец СВО без бронежилета вынес раненого товарища на себе под угрозой удара ВСУ

Командир взвода с позывным Сухой вынес раненого военного на себе под угрозой удара противника, сообщает «Лента дня» .

При выполнении поставленной боевой задачи военный с позывным Увар получил осколочные ранения, у него была серьезная травма ноги. Мужчина не мог передвигаться сам.

Тогда командир взвода снял бронежилет и поднял раненого товарища на плечи. Боец пробежал с пострадавшим свыше 2,5 км, рискуя своей жизнью, чтобы спасти солдата и передать его группе эвакуации.

На видео из зоны спецоперации показали последние метры пути военного. Он несет раненого на плечах по открытой местности, вокруг только трава. Вскоре к нему выбегает встречающий и перехватывает пострадавшего. Они вместе уходят в лес.

