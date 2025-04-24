Матвийчук: удар по Киеву стал ответом на нарушение Украиной двух перемирий

Ночной удар российской армии по Киеву стал ответом на то, что Украина сорвала Пасхальное перемирие и не придерживалась 30-дневной паузы в ударах по энергообъектам, считает отставной полковник Анатолий Матвийчук. Он добавил, что ВС РФ также могут нарастить масштабы ракетных ударов по Украине, сообщает «Инфо24» .

Матвийчук напомнил, что Украина не придерживалась договоренностей об энергоперемирии и регулярно обстреливала российскую инфраструктуру. Кроме того, киевская власть пренебрегла и перемирием по случаю Пасхи, нарушив режим тишины около 5000 раз.

«То есть Киев демонстративно нарушил все эти договоренности, за что получил удар возмездия», — отметил экс-офицер спецназа.

Он также добавил, что если украинские власти продолжат пренебрегать договоренностями, то атаки, подобные удару по Киеву 24 апреля, могут стать ежедневными.

«Кроме того, сегодняшний удар был предупреждением Киеву о том, что мы перестаем играть в прятки и будем жестко отвечать на любые провокации», — подчеркнул Матвийчук.

Ранее президент США Дональд Трамп осудил ночной удар по Киеву и вновь призвал заключить российско-украинский мирный договор. До этого Россия подчеркивала, что действие Пасхального перемирия завершено и ВС РФ продолжают выполнять задачи спецоперации, нанося удары по военной инфраструктуре киевского режима.