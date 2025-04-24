Прятки закончились: названа цель российского удара по Киеву, возмутившего Трампа
Ночной удар российской армии по Киеву стал ответом на то, что Украина сорвала Пасхальное перемирие и не придерживалась 30-дневной паузы в ударах по энергообъектам, считает отставной полковник Анатолий Матвийчук. Он добавил, что ВС РФ также могут нарастить масштабы ракетных ударов по Украине, сообщает «Инфо24».
Матвийчук напомнил, что Украина не придерживалась договоренностей об энергоперемирии и регулярно обстреливала российскую инфраструктуру. Кроме того, киевская власть пренебрегла и перемирием по случаю Пасхи, нарушив режим тишины около 5000 раз.
«То есть Киев демонстративно нарушил все эти договоренности, за что получил удар возмездия», — отметил экс-офицер спецназа.
Он также добавил, что если украинские власти продолжат пренебрегать договоренностями, то атаки, подобные удару по Киеву 24 апреля, могут стать ежедневными.
«Кроме того, сегодняшний удар был предупреждением Киеву о том, что мы перестаем играть в прятки и будем жестко отвечать на любые провокации», — подчеркнул Матвийчук.
Ранее президент США Дональд Трамп осудил ночной удар по Киеву и вновь призвал заключить российско-украинский мирный договор. До этого Россия подчеркивала, что действие Пасхального перемирия завершено и ВС РФ продолжают выполнять задачи спецоперации, нанося удары по военной инфраструктуре киевского режима.