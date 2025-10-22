Приставы Подмосковья приостанавливают исполнительные производства в отношении бойцов СВО
Фото - © Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
36 тыс. исполнительных производств на сумму порядка 3 млрд рублей приостановлено с начала года судебными приставами Московской области по итогам рассмотрения обращений участников специальной военной операции и их родственников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.
Законодательством установлено, что исполнительное производство подлежит приостановлению полностью или частично в случае участия как должника-гражданина, так и индивидуального предпринимателя в боевых действиях, а также в контртеррористических операциях в составе Вооруженных сил РФ и иных воинских формирований органов государственной власти. Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются.
Для приостановления исполнительного производства необходимо заявление военнослужащего или его родственника, а также копии документа, подтверждающего заключение контракта о прохождении военной службы.
Реализовать право на приостановление исполнительных производств и подать заявление возможно следующими способами:
- непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов;
- в отделе судебных приставов, где ведется исполнительное производство;
- в личном кабинете на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/;
- воспользовавшись электронной почтой ГУФССП России по Московской области odo@r 50.fssp.gov.ru.
Образец заявления о приостановлении исполнительного производства по причине прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации размещен на официальном сайте ГУФССП России по Московской области во вкладке «Обращения — Образцы письменных обращений» https://r50.fssp.gov.ru/obrashhenija/obrazcy_pismennykh_obrashhenijj.
Временная приостановка исполнительных производств не распространяется на требования по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.
«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.