Приставы Подмосковья приостанавливают исполнительные производства в отношении бойцов СВО

36 тыс. исполнительных производств на сумму порядка 3 млрд рублей приостановлено с начала года судебными приставами Московской области по итогам рассмотрения обращений участников специальной военной операции и их родственников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Законодательством установлено, что исполнительное производство подлежит приостановлению полностью или частично в случае участия как должника-гражданина, так и индивидуального предпринимателя в боевых действиях, а также в контртеррористических операциях в составе Вооруженных сил РФ и иных воинских формирований органов государственной власти. Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются.

Для приостановления исполнительного производства необходимо заявление военнослужащего или его родственника, а также копии документа, подтверждающего заключение контракта о прохождении военной службы.

Реализовать право на приостановление исполнительных производств и подать заявление возможно следующими способами:

непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов;

в отделе судебных приставов, где ведется исполнительное производство;

в личном кабинете на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/

воспользовавшись электронной почтой ГУФССП России по Московской области odo @ r 50. fssp . gov . ru

Образец заявления о приостановлении исполнительного производства по причине прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации размещен на официальном сайте ГУФССП России по Московской области во вкладке «Обращения — Образцы письменных обращений» https://r50.fssp.gov.ru/obrashhenija/obrazcy_pismennykh_obrashhenijj.

Временная приостановка исполнительных производств не распространяется на требования по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.