Причина неизвестна: под Волгоградом простились с погибшим на СВО кондитером

Под Волгоградом прошло прощание с убитым на СВО мобилизованным кондитером

В Камышинском районе Волгоградской области прошло прощание с 28-летним погибшим участником СВО Евгением А. У него был позывной «Москит», сообщает V1.ru .

Евгения А. мобилизовали в 2022 году. Он получил смертельное ранение, когда хотел спасти товарищей.

Старшая сестра «Москита» рассказала, что после школы парень пошел учиться в техникум на «повара-кондитера». Его окончил с четвертым разрядом. Затем готовил в суши в одном из ресторанов азиатской кухни.

Еще Евгений А. любил рыбалку, аниме и компьютерные игры. Иногда проводил стримы на Twitch.

«Москита» мобилизовали, по словам родственников, 24 сентября 2022 года. В зоне СВО был командиром гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в звании младшего сержанта.

Был убит 12 марта 2026 года в Донецкой Народной Республике. Обстоятельства гибели пока неизвестны.

«Последний раз он говорил нам, что пошел помогать пацанам. После этого на связь он больше не вышел», — поделилась сестра Евгения.

«Москита» похоронили 20 марта в Петрове Вале. На прощание пришли учителя и соседи.

