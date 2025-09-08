Преодолеть страх: боец ВС РФ с ранением вытащил товарищей из-под обстрела

«Здесь, как и везде, — кто умеет стойко переносить тяготы и лишения, тот справляется, а кто нет — тот нет. А страх всегда можно преодолеть, и его надо преодолевать», — сказал младший сержант штурмового подразделения.

Айрат Асяпов появился на свет в Башкирии, в семье, где мать была бухгалтером, а отец — газоспасателем. Интерес к боксу возник у него еще в школьные годы, и он достиг уровня кандидата в мастера спорта. Служба в армии, по словам Асяпова, оказалась полезной благодаря боксерским навыкам, несмотря на то что срочную службу он проходил в частях ПВО.

Завершив обязательную военную службу, он поступил в многопрофильный колледж, выбрав специальность технолога машиностроения, а затем устроился на работу на завод «Шпагат».