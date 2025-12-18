Премию «Мы рядом. Доброе дело» вручили военному врачу Александру Кондобарову

В Подмосковье лауреатом премии «Мы рядом. Доброе дело» стал военный врач Александр Кондобаров, известный под позывным Доктор Ливси, передает корреспондент РИАМО.

Кондобаров работал в Территориальном центре медицины катастроф Московской области, в Химкинской областной больнице детским анестезиологом-реаниматологом. В апреле 2022 года ушел добровольцем, прошел путь от санинструктора штурмовой группы до начальника медицинской службы батальона.

Награжден орденом Мужества, медалью «За храбрость» II степени. Параллельно со службой занимался подготовкой мобилизованных, контрактников и санинструкторов боевых подразделений. Обучил свыше 600 санинструкторов, фельдшеров и рядовых бойцов.

«Спасибо большое за оказанное доверие. Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Подмосковья — ред.), вам отдельное спасибо. Спасибо вашей команде. Евгению Александровичу — тоже отдельная благодарность, очень большая. Всем нам — победы. Мы вместе все преодолеем. Победа будет за нами. Спасибо большое», — сказал Кондобаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл церемонию вручения ежегодной премии «Мы рядом. Доброе дело». Глава региона поприветствовал всех гостей, в том числе бойцов СВО и их семьи.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья, <…> и те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.