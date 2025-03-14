Председатель совета депутатов Люберец передал посылки в зону СВО

Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в преддверии Международного дня добрых дел, который отмечается 15 марта, посетил благотворительный фонд «Домашний очаг» и передал посылки в зону проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благотворительный фонд „Домашний очаг“ в феврале организовал крупную отправку гуманитарной помощи для нужд СВО. В настоящее время ведется очередной сбор. Руководителю фонда Марине Исаевой передали посылки от депутатов округа. В них — вязаные теплые вещи, продукты, парафин», — отметил Ружицкий.

Он уточнил, что доставку осуществили по запросу с передовой, при участии военнослужащего СВО, нашего земляка Константина Королева.

«Волонтеры ведут огромную работу. Сноровка, производительность и оперативность — многим в пример. И, провожая очередную машину с гуманитарной помощью „за ленту“, с нетерпением ждут ответа от адресата. Благодарю Марину Исаеву за отзывчивость и гостеприимство», — подытожил Владимир Ружицкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.