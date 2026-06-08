Предприниматели из Лосино-Петровского передали мотоцикл бойцам СВО

В городском округе поддержку участников специальной военной операции ведут системно: к сбору помощи подключаются предприятия ЖКХ, бизнес и общественные организации. Помощь получают как сами военнослужащие, так и их семьи.

Сергей с позывным «Кузьмич» был мобилизован осенью 2022 года. Спустя полтора года он подписал контракт и уже четвертый год выполняет боевые задачи. Ранее он участвовал в боевых действиях на Кавказе. В ближайшее время военнослужащий вновь отправится в зону СВО. На период его отсутствия представители местного отделения ассоциации ветеранов специальной военной операции договорились навестить его семью. У Сергея двое взрослых детей, один из них учится в военном училище.

Предприниматели Мамедовы не первый год формируют гуманитарные грузы, передавая на передовую фрукты и овощи. В этот раз они решили дополнить помощь техникой и приобрели кроссовый мотоцикл. Такая машина отличается высокой мобильностью, скоростью и простотой обслуживания, что важно для оперативного перемещения, доставки провизии и боеприпасов.

«Победа будет за нами», — заявил Сергей с позывным «Кузьмич».

Он отметил, что возвращение старшины роты с таким «трофеем» поднимает боевой дух сослуживцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.