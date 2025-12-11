Предприниматели Богородского округа отправили бойцам СВО более тысячи гуманитарных грузов

Богородский округ активно участвует в поддержке бойцов специальной военной операции. Местные предприниматели за три года неоднократно отправляли гуманитарную помощь, делали пожертвования и участвовали в различных акциях.

Компания Галины Ефимовой, специализирующаяся на производстве военного тактического снаряжения «КОМБАТ», поставляет бойцам высококачественные рюкзаки, утепленные рубашки, футболки из хлопка, флисовые шапки, ремни, подсумки и влагостойкие коврики. Среди новинок — тактические капы для бронежилетов из легкого каркасного пластика, которые обеспечивают хорошую амортизацию и защиту от осколков. Бойцы отмечают высокое качество этих изделий.

Галина Ефимова рассказала, что предприятие работает без выходных и нуждается в новых сотрудниках. Руководство поддерживает постоянную связь с бойцами, чтобы оперативно реагировать на их потребности. За время работы компания отправила более тысячи единиц гуманитарного груза участникам СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.