Предприниматель из Раменского помогает российским военнослужащим

Среди таких людей Александр Войт — руководитель одного из градообразующих предприятий г. Раменское. С 2022 года он помогает российским военнослужащим, приобретая необходимое за собственные средства.

«Бойцы должны знать, что мы здесь, в тылу, не просто отсиживаемся, а помогаем им, чем можем. Только объединившись все вместе мы сможем победить!» — отметил Александр Войт.

Сегодня он принес в штаб гуманитарного конвоя «Раменское» 10 цифровых радиостанций и три БПЛА Mavic 3 Pro для участников специальной военной операции.

Руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников принял ценный груз, поблагодарил Александра Войта за помощь и, не теряя времени даром, отправился в Донецк, где передаст беспилотники бойцам, отстаивающим интересы России на Покровском направлении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.