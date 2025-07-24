«Православная гостиная» прошла в Наро-Фоминске

«К нам приехали порядка 50 человек: женщины из разных муниципалитетов Подмосковья, чтобы вместе помолиться о здравии наших воинов, обсудить волнующие темы и получить поддержку. Все обращения участниц мы обязательно учтем. Наша цель — дотянуться до каждой семьи, до каждой женщины в стране. Это самое важное, что мы можем сейчас сделать для тех, кто на передовой, и для тех, кто ждет их возвращения», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области, региональный координатор «Женского движения Единой России» Ксения Мишонова.

Председатель Общественного совета проекта «Женское движение Единой России», депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова подчеркнула, что такие встречи проводятся системно: «За четыре года „Единая Россия“ провела уже более 15 подобных встреч: общие молитвы, обмен опытом и обсуждение насущных вопросов. Сегодня говорили о многом: о проблемах, которые существуют в семьях, потерявших наших защитников, о семьях, где ждут возвращения воинов с победой, о медицинском сопровождении таких семей, о воинском захоронении и об организации упорядоченного наблюдения за состоянием могил.

Она добавила, что многие женщины выступили с законодательными инициативами — к примеру, организовать дистанционное обучение для ребят с девятью классами образования, которые сейчас на фронте, а также обеспечить реабилитацию в центре восстановительной терапии им. Лиходея в Рузе. Все обращения были приняты.

«Признать, встречи не всегда проходят легко, ведь мы сталкиваемся с болью людей и стараемся сделать все, чтобы они ощущали поддержку. А беседы и молитвенное слово в храме прибавляют духовную опору, которая сейчас важнее всего: вера и надежда дают точку опоры рядом с теми, кто переживает те же чувства», — поделилась руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Программа «Православная гостиная» включает беседы со священниками, а также творческие и духовные практики, направленные на укрепление внутреннего ресурса женщин и детей. В ходе мероприятия были представлены новые планы по расширению проекта: создание групп психологической поддержки и обучающих мастерских для детей участников СВО.

Добавим, что данное мероприятие прошло при поддержке федерального проекта «Жизнь после Победы», направленного на помощь военнослужащим после демобилизации и их успешное возвращение к мирной жизни.

Инициатива проведения «Православных гостиных» возникла после подписания соглашения о сотрудничестве между Московской митрополией Русской Православной Церкви и партией «Единая Россия». Программа реализуется в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России» и призвана оказать всестороннюю помощь семьям участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.