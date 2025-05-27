Уничтоживший десятки единиц техники ВСУ командир танкового батальона ВС РФ с позывным Алтай заявил, что решение стать военным принял без колебаний: он происходит из семьи героев, сообщает RT .

«У меня династия танкистов — начиная с прадеда, с Великой Отечественной войны. Отец и брат — все танкисты. У меня уже почти 2 тысячи боевых выездов. Стараемся. Работаем», — рассказал кадровый военный.

Свой первый бой он провел под Каменкой в Донецкой народной республике. Взвод Алтая сумел проникнуть в населенный пункт, прорвал линии окопов в лесополосах. Тогда они сожгли шесть машин врага и уничтожили два расчета ПТУР.

Ранее командир радиорелейного взвода с позывным Вакас рассказал о бесперебойной связи между батальонами в зоне специальной военной операции. По его связь, только эта работа дает военным в батальонах и подразделениях шанс выжить. Без координации войск не будет победы.