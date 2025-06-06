Пожар и детонация: в Брянской области сбили 4 БПЛА

сегодня в 12:28

СМИ: под Брянском возможен первый удар Taurus

Российские СМИ опубликовали кадры взрывов, пожара и детонации в Брянской области: ночью над регионом сбили четыре БПЛА, есть версия о первой атаке немецких ракет Taurus, сообщает «Царьград» .

«Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Брянска. На месте началось сильное возгорание. Ранее в городе была объявлена ракетная опасность. Предварительно пожар спровоцировала атака со стороны ВСУ», — заявил журналист Руслан Осташко.

Одновременно, по его словам, ВС РФ успешно отражают атаки и наносят удары в Киевской, Одесской и Черниговской областях.

В 21:01 губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитых БПЛА, никто не пострадал. В 23:38 FPV-дроны атаковали село Старые Юрковичи в Климовском районе, местный житель получил ранения. Около 00:00 произошел мощный взрыв с пожаром и детонацией.

Как уточняется в канале «МИГ России», удар мог быть нанесен дальнобойной ракетой западного производства.