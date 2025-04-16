Потерявшему руку и ногу бойцу СВО угрожают расправой в Узбекистане

Доброволец из Узбекистана Кирилл Загородников сражался в зоне спецоперации в составе российского добровольческого отряда с начала 2024 года. В сентябре он получил тяжелое ранение — лишился руки и ноги, но теперь не может оформить гражданство РФ по упрощенной схеме для участников СВО, сообщает ИА «Регнум» .

Причиной отказа 29-летнему бойцу стало то, что он служил в ЧВК «Редут», а не заключил контракт с Минобороны РФ.

В миграционной службе потребовали у молодого человека доказать происхождение его русской фамилии, для чего матери необходимо получить документы в Узбекистане — нужно предоставить свидетельство о заключении брака с его отцом. Однако женщина опасается ехать на родину из-за угроз от местных жителей.

После огласки ситуации с Загородниковым его семье звонят с угрозами узбеки: им не нравится, что парень участвовал в СВО, а теперь хочет получить российский паспорт.

Сейчас Загородников, его супруга и мать проживают в Подмосковье, их финансовое положение сложное. Загородников не может получить положенные выплаты и протезы. После публикаций в СМИ к его делу подключились общественники — они помогают семье продуктами и вещами.

Молодой человек родился в Узбекистане в семье русских переселенцев. Несколько лет назад он переехал в Россию, спасаясь от национальной дискриминации. Его решение участвовать в СВО было связано с неприятием национализма.